Birbirinden hızlı ve göz kamaştıran onlarca yarış arabasını kullanma fırsatını yakalayarak nefes kesen yarışlara katılacağınız Door Slammers 2 Drag Racing, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız ve ücretsiz olarak oynayacağınız kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı 3D grafikler ve etkileyici yarış sahneleri ile oyunculara benzersiz bir yarış deneyimi sunan bu oyunda amaç, pistindeki onlarca araba ile kıyasıya bir rekabete girerek birinci olmak için mücadele etmek ve hız rekorları kırmaktır.

Online platformda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı yarışabilir ve sıralamada adınızı zirveye taşıyabilirsiniz. Aracınızın tasarım ayarlarını düzenleyerek dilediğiniz renge boyayabilir ve çeşitli desenler çizebilirsiniz. Motorunuzu geliştirerek daha hızlı bir araca sahip olabilir ve turbo özelliğini ekleyebilirsiniz.

Birbirinden şık tasarıma ve güçlü motorlara sahip onlarca aracı kontrol ederek eşsiz yarışlar yapacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda yarış oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Door Slammers 2 Drag Racing, bağımlılık yapıcı muazzam bir yarış oyunudur.