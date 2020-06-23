Mobil oyunlar arasında yarış oyunları kategorisinde yer alan Door Slammers 2 Drag Racing birbirinden zorlu drag yarışları düzenlemeye devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyunculara sunulan Door Slammers 2 Drag Racing bünyesinde farklı araç modellerine ve benzersiz yarışlara yer veriyor.

Oyuncular birbirinden farklı yarışçılara karşı drag yarışlarına katılacak, bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar. Kişiselleştirilebilir araçların da yer aldığı oyunda, oyuncular araçları modifiye ederek özelleştirebilecekler.

Adrenalini en gerçekçi şekilde oyunculara hissettirecek olan yapım mükemmel derecedeki 3D grafik açıları eşliğinde oyunculara sürükleyici bir deneyim sunacak.

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra oyuncu sayısında patlama yaşayan Door Slammers 2 Drag Racing, günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.