Doritos VR Battle, Doritos Taco, Nacho, Hot Corn, Extreme ve diğer lezzetli Doritos cipsleriyle dolu bir dünyada geçen macera oyunu. Cardboard VR gözlüğüyle oynanabilen oyunda hem rakibinizden önce tüm cipsleri toplamalı hem de hayatta kalmalısınız. En başarılı maceraperest olduğunuzu gösterme zamanı!

Doritos Türkiye’nin sanal gerçeklik oyunu Doritos VR Battle, iki kişilik oynanan hayatta kalmaya dayalı süper eğlenceli macera oyunu. Yaratıklarla dolu, nereden neyin çıkacağını tahmin edemediğiniz karanlık bir dünyadasınız. Etrafınızdaki cipsleri toplamanız gerekiyor ancak hem rakibinizden önde olmalısınız hem de hayatta kalmayı başarmalısınız. Yaratıkları öldürmek için kullandığınız silahlar Doritos paketlerinin arkasındaki barkodda gizli. Barkodun son üç hanesindeki rakam ile silahların kilidini açıyorsunuz. O anda evde Doritos cipsi yoksa da eğlenceyi sürdürebilirsiniz ancak mevcut silahla bir yere kadar ilerleyebileceğiniz unutmayın.

Unutmadan, Doritos Türkiye'nin hazırladığı Orkun Işıtmak ve Başak Karahan'lı tanıtım videosunu izlemenizi öneririm.