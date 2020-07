Dots & Co oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Yeni yerler, dünyanın diğer ucundaki manzaraları görmek ister misin? Üstelik bulmaca çözerken de bunu yapabilirsin. Renklerin uyumu ve oyunun grafikleri gerçekten göz alıcı. Oynarken keyif alacağınız, başından kalkmak istemeyeceğiniz sürükleyici bir oyun.

Two Dots'ı sevdiyseniz, Dots & Co'ya gerçekten bayılacaksınız! Eğer onu denemediyseniz hemen deneyebilirsiniz. Gerçek anlamda beyin egzersizi hissi veren sizleri her yönden geliştirecek eğlenceli bir oyun. Yapmanız gereken ise aynı renkteki noktaları birbiriyle birleştirmek. Bunu yaparken doğru yolu izlemelisiniz. Bu sayede tek seferde daha fazla noktayı yok edebilirsiniz. Her bölümde seni farkli renkli dünyalar bekliyor olacak.

Kolay oynanış şekli ile oyunseverlerin dikkatini çeken ve oynarken keyif veren güzel bir oyun. Üstelik renk körlüğü sorunu yaşayan bireyler için özel modu bulunmakta. Bu sayede her yaşa ve kitleye hitap edebilmektedir. Siz de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.