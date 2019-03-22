Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarına sunulan Double Head Shark Attack, ölüm saçan köpek balıklarını yönetebileceğiniz ve avlanarak hayatta kalmaya çalışacağınız sıra dışı bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, ölümcül köpek balıklarından dilediğinizi seçerek avlanmak ve diğer köpek balıklarına karşı mücadele etmektir. Deniz kenarında güneşlenen insanları ve denizdeki balıkları yiyerek güç toplamalı ve seviye atlamalısınız. Online modda oynayarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla köpek balığı dövüşleri yapabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Oyunda sivri burunlu, demir zırhlı, çift başlı ve daha onlarca farklı köpek balığı yer almaktadır. Köpek balıkları için alabileceğiniz kılıç, balyoz, balta, zırh ve benzeri birçok aksesuar bulunmaktadır. Köpek balığınızı seçerek avlanmaya başlayabilir ve karşınıza çıkan tüm canlıları yiyebilirsiniz

Yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken Double Head Shark Attack, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.