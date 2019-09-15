Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan DoubleClutch mobil bir spor oyunudur.

Dreamplay Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan DoubleClutch ile birbirinden farklı basketbol maçlarına katılacak ve bu maçlarda tempolu anlar yaşayacağız.

Basit oynanışı ile her kesimden oyuncuya hitap eden yapım eğlenceli oynanışı ile de rakiplerinden bir tık öne çıkıyor. Aksiyondan ve gerilimden uzak oynanışı ile oyunculara eğlenceli bir oynanış ortamu sunan mobil spor oyununda kupalar kazanmak için mücadele edeceğiz.

Ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam eden yapım hem ücretsiz olarak indiriliyor hem de ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Oyun Google Play üzerinde 3.8 gibi bir skor puanına sahip olurken oldukça geniş bir kitle tarafından da oynanmaya devam ediyor.