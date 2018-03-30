Büyükbabasının pet kliniğini devralan Amy'e yardım etmeli ve onun çocukluk hikayesinde baştan sona her şeye tanıklık etmelisiniz. Bu anlamda hayatındaki her şeyi tek başına yürütmeye çalışan Amy eğer hayvanları kurtaracaksa, yardıma ihtiyacı olacaktır. İşte bu konuda ona siz yardımcı olmalısınız.

Pek çok türde hayvanı iyileştireceğiniz klinikte 30 zorlu bölümü geçmeli ve bu alanda profesyonel bir pet kliniği olmalısınız. 6 farklı dükkan konumuna sahip olan Dr. Cares - Amy's Pet Clinic, aynı zamanda bu lokasyonlar içerisinde size görevler sunuyor. Bu görevler çerçevesinde size verilen hastalıklarını geçirmeli, hayvanların bakımlarını yapmalı veya onların sakatlıklarını gidermelisiniz. Kirli çalışma şartlarına ayak uydurun ve en popüler teknolojik ve tıbbi cihazlara erişmek için kliniğinizi yükseltin.

Ayrıca kötü bir geçmişe sahip olan Amy'e hayatını araştırmada yardım etmelisiniz. Kendi geçmişini araştıran Amy, çocukluğunda nerede olduğunu ve kiminle yaşadığını bilmiyor. Onun çocukluğunu tekrar yaşayın ve kim olduğunu öğrenin. Böylelikle en iyi patronunuza yardım etmiş olacak ve maceracı bir hikayeye giriş yapmış olacaksınız.

Dr. Cares - Amy's Pet Clinic Özellikleri