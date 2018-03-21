DRAGON BALL LEGENDS, anime severlerin keyif alarak oynayacağı dövüş oyunu. Akira Toriyama’nın yazıp çizdiği, Goku’nun maceralarını konu alan manga serisi Dragon Ball’un mobil platforma uyarlanan oyunlarından biri. Karakter seslendirmeleri, yüksek kalitede üç boyutlu yerler, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle harika bir anime dövüş oyunu bizlerle.

Japon anime televizyon dizisi, Akira Toriyama tarafından aynı isimle yaratılan yaklaşık 200 karakterli manga serisi Dragon Ball, mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. BANDAI NAMCO tarafından geliştirilen oyunda manganın yaratıcısı tarafından tasarlanmış yepyeni karakterler arasından favorimizi seçip online teke tek dövüşüyoruz.

Ayakların yere basmadığı ilginç mekanlarda dövüşen karakterlerimizi kontrol etmek için özel bir çaba sarf etmemiz gerekmiyor. Etraflarındaki kartlara dokunduğumuzda özel yeteneklerini sergiliyor, kombolarla ortamı şenlendiriyorlar. Yani tek parmakla rahatlıkla oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu.

DRAGON BALL LEGENDS Özellikleri: