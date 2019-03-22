Mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen Dragon Pop Mania-match three game, rengarenk şekillerden oluşan blokları eşleştirebileceğiniz keyif verici bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile öne çıkan bu oyunda amaç, farklı şekillerden oluşan yığınlar arasından aynı olanları birleştirmek ve yıldız puan toplamaktır. Aynı şekle ve renge sahip en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirmelisiniz. Bu sayede bulmacayı çözebilir ve görevleri yerine getirebilirsiniz. Eşleştirmeleri kısıtlı bir sürede tamamlayarak yeterli miktarda puan biriktirmeli ve sonraki bölümlere geçmelisiniz.

Oyunda sarı, pembe, yeşil ve mavi olmak üzere 4 farklı renge sahip şekil bulunmaktadır. Bu şekilleri hızla eşleştirerek yıldız toplamalı ve yeni seviyelerin kilidini açmalısınız. Eşleştirmelerde aynı şekle sahip bloklardan çok sayıda bir araya getirerek kombo yapabilir ve ekstra puan kazanabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Dragon Pop Mania-match three game, eğlenceli bölümleri ile sizleri bekliyor.