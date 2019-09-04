1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Dragon RPG: Dragon Village M Android ve İOS platformunda yer alan ücretsiz bir mobil rol oyunudur.

Fantastik yapısı ile her kesimden oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Dragon RPG: Dragon Village M geniş oyuncu kitlesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Mobil rol oyunları arasında yer alan yapımda seçtiğimiz karakter ile uzun bir maceraya çıkacak ve bu uğurda savaşacağız. Farklı özellikere sahip olan canlıların ve yaratıkların da yer aldığı oyunda rekabetçi bir yapıda bulunacak.

Hem PvE hem de PvP savaşlarına katılabileceğimiz mobil oyunda dinamik 2D animasyonların yanı sıra 2D grafik açıları yer alacak. Farklı oyun modlarının da yer aldığı yapımda oyuncular ilerlemeye dayalı bir yapı eşliğinde savaşlara dahil olacaklar.

Google Play üzerinde 4.3 gibi bir skor puanına sahip olan Dragon RPG: Dragon Village M ücretsiz indirilip oynanıyor.