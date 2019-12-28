Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve ücretsiz olarak erişeceğiniz Dragon Strike: Puzzle RPG, rakiplerinizle birebir mücadele ederek nefes kesen ganimet savaşlarına katılacağınız sürükleyici bir RPG oyunudur.

Aksiyon dolu savaş sahneleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendi ordunuzu kurarak düşmanlarınızla kıyasıya bir rekabetin içerisine girmek ve ganimet toplayarak imparatorluğunuzu genişletmektir.

Aynı şekillerden ve renklerden oluşan en az 3 eşleştirme bloğunu farklı kombinasyonlarda bir araya getirerek ihtiyacınız olan puanlara ulaşabilir ve ordunuzu güçlendirerek yolunuza devam edebilirsiniz. Eşleştirmelerden topladığınız puanları kullanarak ordunuzda görevlendirebileceğiniz onlarca yeni askerin kilidini açabilir ve sayısız silaha erişebilirsiniz.

Rakiplerinizle birebir savaşarak aksiyon do RPG mücadelelerinde rol alabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz. Güçlü bir orduyu yöneterek düşmanlarınızla ganimet savaşları yapacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından benimsenen Dragon Strike: Puzzle RPG, kaliteli bir savaş oyunu olarak öne çıkmaktadır.