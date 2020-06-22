Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan Dragons: Miracle Collection bulmaca oyunu olarak yayın hayatına devam ediyor.

Mobil platformda sayısız projeye imza atan Octopus Games LLC tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Dragons: Miracle Collection günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

150 farklı mistik yaratığı da bünyesinde bulunduran yapım da oyuncular farklı bulmacalar ile karşılaşacak, bu bulmacaları çözüme kavuşturarak onlarca farklı ödülün de sahibi olacaklar.

150’den fazla farklı nesneyi de keşfetme fırsatı bulabilecek olan oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı da meydan okuyabilecekler.

Gizemli adaları da keşfetme fırsatı da sunan başarılı yapım başarılı grafikler çizmeye devam ediyor.

Yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.