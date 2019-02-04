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Dragons: Titan Uprising 1.1.15 (ios)
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  5. Dragons: Titan Uprising - iOS için Bulmaca Oyunu

Dragons: Titan Uprising

1.1.15
ios
Dragons: Titan Uprising
ÜCRETSİZ
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kullanıcı
Dragons 1 - 1
Dragons 2 - 2
Dragons 3 - 3
Dragons 4 - 4
Dragons 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir bulmaca oyunu

Dragons: Titan Uprising, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Dragons: Titan Uprising, renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Güçlü ejderhalarla ve titanlarla mücadele ettiğiniz oyunda zorlu bölümleri tamamlamalısınız. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda bölümleri geçtikçe yeni adalar keşfedebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Dragons: Titan Uprising, sizleri bekliyor. Destansı bir oynanışa sahip olan Dragons: Titan Uprising oyununu sakın kaçırmayın. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş grafikler ve animasyonlar yer alıyor.

Dragons: Titan Uprising oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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