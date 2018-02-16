Dragonstone: Kingdoms, ejderhalı orta çağ strateji oyunları sevenlerin ilgi göstereceğini düşündüğüm kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip bir mobil oyun. Şehir kurma (inşa etme), kule savunma (kale savunma), gerçek oyuncularla birebir (PvP) savaş kısacası strateji odaklı üç türü bir araya getiren yapım, iOS platformunda da ücretsiz karşımıza çıkıyor. Ejderhalar, kahramanlar destansı canavarlarla dolu fantastik bir dünyaya giriş yapmaya hazır mısınız?

RPG (rol yapma oyunu) türünü sevenlerin ilgi duyacağı oyunlardan Dragonstone: Kingdoms, farklı türleri bir araya getirmesinin yanı sıra hızlı tempolu oynanış (geliştiriciye göre klasik RPG oyunlarından 4 kat daha hızlı oynanış) sunmasıyla kendisine çekiyor. Yaratıklarla savaşıp ilerleyen seviyelerde yeni kahramanlar topladığınız, boss’ları ele geçirdiğiniz, ek kaynak arayışına girdiğiniz hikaye modu mevcut. Hikaye modunda şehrinizi kurmaktan kalenizi savunmaya PvP ittifak savaşlarına pek çok aksiyona giriyorsunuz.

Dragonstone: Kingdoms Özellikleri: