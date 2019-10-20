Daha önce hiç böyle bir yarış oynamadın. Arabanı çiz ve yarışı kazan. Herhangi bir çizimin senin yol boyu kullanacağın bir araba olacak. Eğer yol üzerinde sıkışırsanız engeli geçene kadar başka bir araba çizmeyi başarabilir misin?

Ekranı kaydırarak ve arabanız için bir rota çizerek bir yarış arabasını sürün. Bu Android oyununun farklı haritalarında yarışa katılın.

Sürüş becerilerinizi test etmek için rampalar, eğimler ve eğilebilir engellerden geçin. Şampiyon olma yolunda her türlü şekle giren araçlar yaratmalı ve yolun sonuna kadar gidebilmelisin.

Çok sayıda rakibi geride bırakmak ve ilk sırayı almak için en iyi arabayı çizin. Önünüze çıkan engellerde ve bariyerlerden geçebilmek için pratik zekanızı kullanın ve en uygun aracı üretin.