Mobil platformda ilk oyununu geçtiğimiz yıllarda sunan Gamejam şu sıralar Draw Story ile geniş bir oyuncu kitlesine ulaştı. Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve kitlesini her geçen gün artırmaya devam eden yapımda oyuncular çizimler yaparak sıradan bir hayat yaşayacaklar.

Hem Android hem de İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapımda oldukça renkli ve sınırlı bir içerik bizleri bekliyor olacak. Oynaması ücretsiz olarak iki mobil platformda da geniş kitlelere ulaşmayı başaran yapım basit oynanış içerikleri ile her kesimden oyuncuya da hitap ediyor.

Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.2 inceleme skor puanı ile değerlendirilen yapım sık sık güncellemeler de alıyor.