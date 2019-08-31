Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Dream Hospital ile hastane yöneteceğiz.

Oldukça renkli içerikleri ve kaliteli oynanış yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Dream Hospital ile oyuncular hastane içerisinde yer alan görevleri başarmaya çalışacak ve insanları yeniden sağlıklı günlerine kavuşturmaya çalışacağız.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Dream Hospital günümüzde hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam ediyor. Oyuncular hastane içerisinde yeni elemanlar işe alacak, ilaçlar temin edecek, stratejik planlamalar yapacaklar. Şehirde yer alan diğer hastaneler ile de rekabet içerisinde olacağımız yapımda gerçekçi bir tedavi teknolojisi ile karşılaşacağız.

Lab Cave Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Dream Hospital’da oyuncular nadir hastalıklar ile de karşılaşacak ve bu hastalıkları tedavi etmeye çalışacaklar.