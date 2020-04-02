Dribble Hoops, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir spor oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir basket atma oyunu olarak dikkat çeken Dribble Hoops oyununda harika basketler atabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi de sergilemeniz gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yeteneklerinizi de sergilemeniz gerekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Farklı tipte atışlar yaparak basketler atmaya çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Dribble Hoops sizleri bekliyor.

Dribble Hoops oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.