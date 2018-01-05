Drift Max Pro, mobilde en çok indirilip oynanan drift odaklı araba yarışı oyunu Drift Max’ın yenisi. Modelleme harikası modifiye edilebilir arabalarla sadece drift yarışlarına katıldığınız, görselleriyle de kalitesini ortaya koyan efsane bir yarış oyunu. Farklı oyun modları, 10 sezon süren ve yüzlerce görev içeren kariyer modunda zamanın nasıl aktığını anlamayacaksınız.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan 1GB altı en iyi drift yarışı oyunu Drift Max’ın 2018 sezonunda grafikler ve oynanışın iyileştirildiğini, yeni oyun modlarının eklendiğini, modifiye seçeneklerinin de artırıldığını görüyoruz. Favori arabanızı garajdan alıp doğrudan yarışa giriyorsunuz. Günün pisti, klasik drift, kuka devirme, profesyoneller için kusursuz drift, serbest sürüş ve slalom oyun modlarının yanı sıra uzun soluklu bir kariyer modu sizleri bekliyor.

İlk yüklemeden sonra internetsiz oynama keyfi yaşatan yarış oyununda arabanız için birçok modifiye seçeneği sunuluyor. Kaporta için çift ve mat boya renkleri, grafik kaplamalar, kapı ve kaporta üzerine etiket yapıştırma, farklı jant modelleri ve renk seçimi, cam rengi seçimi, tekerlek açılarını ayarlama, spoiler koyma, süspansiyon boyları ve daha birçok araba modifiye seçenekleri mevcut.