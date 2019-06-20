Google Play’de 4.4 inceleme puanına sahip olan ve mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Drill Master ile gizli hazineleri bulmaya çalışacağız.

Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular delicileri ile toprağı kazarak birbirinden farklı hazineleri arayacak ve gün yüzüne çıkaracağız. Basit ve tatmin edici içeriklerin yer alacağı yapımda oyuncular oldukça basit içerikler eşliğinde keyifli zaman geçirebilecekler.

Delicimizi yükselterek daha etkili bir hale getirebilecek ve daha fazla hazine bulabilmek için bazı değişiklikler yapabileceğiz. 100 binden fazla oyuncu tarafından ücretsiz olarak oynanmaya devam eden yapım geniş kitlesi ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.