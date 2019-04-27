Yeni tatlar keşfedebileceğiniz ve farklı kokteyller üreterek müşterilerinize sunabileceğiniz Drink Master, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir oyundur.

Oyun içerisinde birbirinden güzel onlarca farklı sunum bardağı ve rengarenk içecekler bulunmaktadır. Ayrıca kokteyl yapımında kullanabileceğiniz çeşitli malzemeler yer almaktadır. Farklı malzemeleri bir araya getirerek yeni tatlar keşfedebilir ve seviye atlayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, barmenlik yaparak akrobatik hareketler sergilemek ve içecekleri farklı şekillerde sunarak puan toplamaktır. Yeni kokteyller ve içecekler keşfederek müşterilerinizi memnun edebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Kokteyl hazırlarken içeceklerin oranlarına ve birbirleriyle olan uyumlarına dikkat etmelisiniz. Aksi halde yaptığınız içecekler kalitesiz ve lezzetsiz olacaktır.

Binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Drink Master - color alcohols, mobil dünyada klasik oyunlar arasında yer alan sıra dışı bir oyun olarak göze çarpıyor.