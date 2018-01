Driving Zone 2, iOS platformunda en çok oynanan yarış simülatörü. Araba fizikleri, grafikler, oynanış kısacası bir sürüş simülasyonu oyununda dikkat ettiğimiz detayları en iyi kalitede sunuyor. iPhone ve iPad’de oynanabilir olan sürüş simülatörü, sadece 297MB boyutunda.

Urban hatchback’lerden looks ticari sedanlar ve yarış için tasarlanmış güçlü spor otomobillerine modifiyeye açık farklı birçok araç kullanabildiğiniz yarış simülasyon oyununda belli görevleri tamamlamak yerine özgürce şehirde geziyorsunuz. Hız sınırını aşmaktan araçları sollamaya trafiği birbirine katmaya her türlü aksiyona girebiliyorsunuz. Tabii ki siz trafikteki araçları tehlikeye atarken polis de boş durmuyor, hemen peşinize takılıyor. Güneşli, kuru yolda polisi atlatmak çok zor değil ancak karlı yolda dikkatli sürmeniz gerekiyor. Yüksek hızda yaptığınız tehlikeli hareketler ekstra puan kazandırıyor. Puanlarınızı aracınızın sadece dış görünümünü değiştirmek, güzelleştirmek için değil; motorundan süspansiyonuna her şeyini ayarlamak için de kullanabiliyorsunuz.

Driving Zone 2 Özellikleri: