Drivvo uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan aracınızın giderlerini kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Araç sahiplerinin en titiz olduğu konulardan biri, yakıt tüketimini ekonomik seviyede tutmak oluyor. Şehir içinde veya şehirlerarası yollarda alınan mesafelere göre yakıt tüketimini hesaplamak da sanırım alışkanlık haline gelmiş durumda. Aracınızın giderlerini en kolay yoldan takip etme ve yönetme imkanı sunan Drivvo uygulaması da, çeşitli verileri kaydederek gider hesabı yapmanızda kolaylık sağlıyor.

Birden fazla aracı uygulamaya kaydederek iki veya daha fazla aracın giderlerini kontrol etmenize izin veren Drivvo uygulamasında harcamalarınızı güncel tutmanız büyük önem taşıyor. İncelemeniz için detaylı istatistikler, raporlar ve grafikleri de sizlere sunan Drivvo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilir, araç giderlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

Uygulama özellikleri