DROLF, mobilde golf oyunu oynamaktan keyif alan her yaştan mobil oyuncuya hitap ediyor. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan golf bulmaca oyunu, 100MB civarı boyutuyla 16GB iPhone/iPad cihaz kullanıcılarının ilgisini çekecektir. Çizime dayalı süper zevkli oynanış sunan golf oyununu oynamanızı isterim.

Yaklaşık 100 seviyeden oluşan golf oyununda sahayı kendiniz çiziyorsunuz. Draw ve golfün birleşiminden adını alan oyunda beyaz topu kara deliğe sokmak için ciddi kafa patlatıyorsunuz. Topu deliğe ulaştıran yolu çizmek basit gibi görünüyor ancak değil. Topla delik arasındaki mesafeyi, engelleri dikkate alır ve çizmeye başlamadan önce hayali denemeler yaparak bölüm sonunu görebilirsiniz. Aksi halde topun deliğe girmesini sağlayan yolunuzu bitirmeden mürekkebiniz bitiveriyor.