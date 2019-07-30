Gökyüzündeki göz geri döndü, havada süzülüyor: Sessiz ama ölümcül. Düşmanların geleceğinizi görmeyecek ve farkına varmayacaklar. Drone Shadow Strike 3, mobil cihazlarda ücretsiz oynanabilir drone aksiyonunu sunuyor.

Savaş alanına girme, hamlelerinizi stratejilere ayırma ve direnişe hükmetmek ve dünya barışı sağlamak için yeteneklerinizi test etmenin zamanı geldi. Günlük Görev al ve atışlarını yapmaya başla. Bu hassas görev misyonlarını yok etmek, savunmak ve avlanmak için strateji geliştirin. Prototiplerden resmi hizmet içi uçağa kadar farklı tipte drone'lar uçurun!

Gerçek dünyadan ilham alan 7 kampanyada 44 farklı görev ile savaşa hazırlan.