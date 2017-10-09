Dubface, selfie fotoğrafınızı dilediğiniz bir dijital karaktere aktarıp eğlenceli videolar ortaya çıkarabileceğiniz bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sadece oyun değil, uygulama tarafındaki gücünü de gösteren örneklerden biri.

Yüzü üç boyutlu olarak algılayabilen ilk artırılmış gerçeklik çıkartma uygulaması olan Dubface ile sosyal ağlarda paylaşmak üzere birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı son derece kolay. Selfie’nizi çekiyor, karakter seçimini yapıyorsunuz. Uygulama, yüzünüzü seçtiğiniz karaktere - ten uyumunu da dikkat ederek - mükemmel şekilde oturtuyor. Tabii ki selfie çekerken arka kısmın olabildiğince sade olmasında fayda var.