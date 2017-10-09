İndir 98.70 MB
Dubface 1.1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Fotoğraf ve Video
  4. Dubface - iPhone İçin Artırılmış Gerçeklik Uygulaması

Dubface

1.1.0
ios
Dubface
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
Erkan Calp
Erkan Calp
YORUM YAZ

Dijital karakterlerin yerine geçin. Harika bir artırılmış gerçeklik uygulaması

Dubface, selfie fotoğrafınızı dilediğiniz bir dijital karaktere aktarıp eğlenceli videolar ortaya çıkarabileceğiniz bir artırılmış gerçeklik uygulaması. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin sadece oyun değil, uygulama tarafındaki gücünü de gösteren örneklerden biri.

Yüzü üç boyutlu olarak algılayabilen ilk artırılmış gerçeklik çıkartma uygulaması olan Dubface ile sosyal ağlarda paylaşmak üzere birbirinden eğlenceli videolar hazırlayabilirsiniz. Uygulamanın kullanımı son derece kolay. Selfie’nizi çekiyor, karakter seçimini yapıyorsunuz. Uygulama, yüzünüzü seçtiğiniz karaktere - ten uyumunu da dikkat ederek - mükemmel şekilde oturtuyor. Tabii ki selfie çekerken arka kısmın olabildiğince sade olmasında fayda var.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak İNTERNET Yerli Otomobilden Vergi Alınmayacak
Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor! TEKNOLOJİ Kış Saati Uygulaması Geri Dönüyor!
GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı! İNTERNET GSM Operatörlerinin Vergi Oyunu Gün Yüzüne Çıktı!
En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı LİSTELER En İyi 5 Fotoğraf Düzenleme Programı
İnternetten Video İndirmek için 18 Ücretsiz Yol LİSTELER İnternetten Video İndirmek için 18 Ücretsiz Yol
Anne Hathaway’in Uygunsuz Fotoğrafları İnternete Düştü! İNTERNET Anne Hathaway’in Uygunsuz Fotoğrafları İnternete Düştü!