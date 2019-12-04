Düğün Rehberi uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan çeyiz ve ev eşyası ihtiyaçlarınız için listeler oluşturabilirsiniz.

Evlilik hazırlığı yapan çiftlere özel geliştirilen Düğün Rehberi uygulamasında, eksiklerinizi kolayca tamamlayabilmeniz için çeyiz listesi oluşturabiliyorsunuz. Her türlü ihtiyacınızı listeden ekle-çıkar yapabileceğiniz uygulamada, eksiklerinizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Düğün tarihinizi ve isimlerinizi ekleyerek düğüne ne kadar kaldığını sayaç ile takip edebileceğiniz uygulamada birçok mağazaya ait katalogları da inceleyebilirsiniz.

Tekzen, Ikea, Korkmaz, Mudo Concept ve daha birçok mağazanın ev dizayn kataloglarını inceleyebileceğiniz Düğün Rehberi uygulamasında, bu kataloglar kategorilerine göre güncel olarak sizlere sunuluyor. Eğer siz de evlilik hazırlığı yapıyorsanız ve hiçbir eksiğiniz olmasın istiyorsanız, Düğün Rehberi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.