Mobil kağıt oyunları arasında yer alan Dune Warrior ile oldukça basit arayüzler ve kullanıcı dostu bir yapı karşımıza çıkacak.

30 karta kadar destekleyen oyunda karakterimiz ile ilerleyemeye çalışacağız. Oyuncular yolculuklarında karşılarına çıkan düşmanlar ile savaşacak ve onları aşmaya çalışacaklar. Savaşlar esnasında karşımıza çıkan kartlar arasından seçimler yapacak ve düşman üzerinde saldırılar gerçekleştireceğiz.

Basit kontrollere sahip olan oyunda karakterimizi oldukça kolay bir şekilde yönlendirebileceğiz. Oyuncular savaşlar sonrasında karakterlerini geliştirebilecek ve daha güçlü bir yapıya getirecekler. Nora Co. Ltd tarafından iki farklı mobil platformda ücretsiz yayınlanan Dune Warrior kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.