Farklı hayvanları avlayarak çeşitli et yemekleri yapabileceğiniz ve yaptığınız yemekleri müşterilerinize sunarak bol miktarda para kazanabileceğiniz Dungeon Chef, mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir aşçı karakterini yöneterek çeşitli et yemekleri pişirmek ve müşterileri memnun ederek para kazanmaktır. Dilediğiniz hayvanı avlayarak onun etinden yararlanabilir ve onlarca farklı yemek yapabilirsiniz. Yaptığınız yemekleri restoranınızda sunabilir ve para kazanabilirsiniz. Bu sayede yeni av malzemeleri ve mutfak eşyaları satın alabilirsiniz. Restoranınızı büyütebilir ve daha fazla müşteriye ulaşabilirsiniz.

Oyunda tavuk, horoz, kurbağa, balık, geyik, tavşan ve daha onlarca avlayabileceğiniz hayvan yer almaktadır. Ayrıca bu hayvanları avlarken faydalanabileceğiniz balta, ok, kılıç, mızrak ve daha birçok farklı av silahı bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerle buluşan Dungeon Chef, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eşsiz bir aşçılık oyundur.