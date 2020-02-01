Dev canavarlara ve garip görünümlü yaratıklara karşı mücadele ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve soluksuz oynayacağınız Dungeon Corporation, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda ayrıntılı grafikler ve keyif verici ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özellikler ve yeteneklerle donatılmış ilginç savaş kahramanlarını kontrol ederek dev yaratıklarla savaşmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir.

Seviye atladıkça karakterlerinizin özelliklerini artırabilir ve yeni silahlar ekleyerek canavarları daha kısa sürede öldürebilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yaratıklarla savaşmak için kullanabileceğiniz güçlü karakterler ve ölümcül silahlar yer almaktadır. Ayrıca git gide zorlaşan yüzlerce bölüm ve her bölümde aksiyon dolu sayısız sahne bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve keyifle oynayacağınız Dungeon Corporation, ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.