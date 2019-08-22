Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Dungeon Crusher: Soul Hunters mobil bir rol oyunudur.

100’den fazla benzersiz karakterin yer aldığı oyunda bizleri oldukça etkileyecek bir PvP savaş dünyası bekliyor olacak. Başarılı grafiklerin ve göze hitap eden efektlerin er aldığı yapımda 10’dan fazla muhteşem yer bulunacak.

Günlük görevlerin, günlük zorlukların ve etkinliklerin de yer aldığı oyunda oldukça tatmin edici bir düzeyde içerik var. Savaşlarda kulllanabileceğimiz 9 güçlü beceri ile seçtiğimiz karakterleri daha etkili bir hale getirebileceğiz. Yüzlerce farklı canavar ile savaşarak aksiyona doyacağımız yapımda 10.000’den fazla farklı seviye de bulunacak.

Tamamen ücretsiz olarak geliştirilip yayınlanan Dungeon Crusher: Soul Hunters Towards Mars Ltd imzası ile oyunculara sunuluyor.