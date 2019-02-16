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Dungeon Simulator 1.0 (ios)
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  4. Dungeon Simulator - iOS için Simülasyon Oyunu

Dungeon Simulator

1.0
ios
Dungeon Simulator
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Harika deneyim sunan bir simülasyon oyunu

Dungeon Simulator, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak ön plana çıkan Dungeon Simulator, eşsiz atmosferi ve sürükleyici oynanışıyla dikkat çekiyor. Karanlık zindanlarda ilerleyerek zorlu labirentlerin üstesinden gelebileceğiniz oyunda stratejik mücadelelere girişebiliyorsunuz. Kaliteli görsellerin ve harika atmosferin yer aldığı oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda seviye yükselerek daha güçlü hale de gelebiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dinamik kamera kontrollerinin ve etkileyici ses efektlerinin yer aldığı Dungeon Simulator oyununu mutlaka denemelisiniz.

Dungeon Simulator oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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