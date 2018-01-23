Dungeon Survival, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden güçlü yaratıklarla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Mücadele gücü yüksek bir mobil oyun olan Dungeon Survival, yeteneklerinizi sergilemeye çalıştığınız bir mobil oyundur. Karanlık mağaralarda geçen oyunda farklı silahları kontrol edebiliyorsunuz. Harika bir RPG deneyimi yaşayabileceğiniz oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Benzersiz farklı sınıftan yaratıklara da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken Dungeon Survival oyununu mutlaka denemelisiniz. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil savaş oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda nefes kesen sahneler yer alıyor. Yüksek kaliteli grafikleriyle de ön plana çıkan oyunu mutlaka denemelisiniz.

Dungeon Survival oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.