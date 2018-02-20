Dunk Line, Ketchapp Baskeball, Dunk Hoop ve Dunk Shot’tan sonra karşımıza çıkan basketbol oyunu. Tek kişilik oynanan, online oynama seçeneği sunmayan ücretsiz basketbol oyunu göz yormayan basit görsel çizgilerine sahip ve top ile potadan başka bir şey görmüyorsunuz ancak bağımlılık yapan bir oynanışa sahip. Sayı yapma odaklı basketbol oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim.

Sürüklemeye dayalı tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde açıp oynayabileceğiniz, vakit geçirmek için birebir bir spor oyunu Dunk Line. Adından da anlayacağınız üzere basket atmak için potayla top arasına çizgi çekmeniz gerekiyor. Farklı noktalardan hızla fırlatılan topları takip etmek belli bir noktadan sonra zorlaşıyor. Oyun bölümler üzerine kurulu olmadığından sürekli topların gelmesi, potaların yer değiştirmesi, atış atma stili zorlaştıran unsurlar arasında. Reflekslerinize güveniyorsanız, oynayın derim.