Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Dynamite Fishing, çılgın balıkçı karakterlerini yöneterek uçsuz bucaksız denizlerde macera dolu balık avlarına çıkacağınız eğlenceli bir oyundur.

Sürükleyici özelliği ve macera dolu av sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, 7 farklı denizde birbirinden güzel tekneler aracılığı ile nadir bulunan balıkları avlamak için kolları sıvamak ve yeni avlanma taktiklerinden yararlanarak yüzlerce balık yakalamaktır.

Koleksiyonunuza yeni balık türlerini katmak için etkili bombalardan ve ölümcül silahlardan faydalanabilirsiniz. Bombalarla balık avına çıkacağınız ve bağımlısı olacağınız ilginç bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı denizlerde dolaşarak ilginç balık türlerini avlayabileceğiniz onlarca bomba ve silah yer almaktadır. Ayrıca farklı donanımlara sahip 5 avcı teknesi ve birbirinden çılgın birçok balıkçı figürü bulunmaktadır.

Ücretsiz olarak oyun severlere sunulan ve oldukça geniş bir oyucu kitlesi tarafından keyifle oynanan Dynamite Fishing, balık avına çıkarak eğlenceli anlar geçireceğiniz sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.