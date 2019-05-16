Zorlu parkurlarda yarışarak birbirinden güzel melodiler ve müzikler keşfedebileceğiniz Dynamix, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Çanlı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, parkurlarda karşınıza çıkan tüm bloklara sırasıyla dokunarak ritme ayak uydurmak ve birbirinden güzel melodiler oluşturmaktır. Sağdan, soldan ve yukarıdan hızla gelen bloklara fire vermeden dokunmalı ve sizden istenilen melodiyi oluşturarak keyif verici müzikler icra etmelisiniz. Melodileri başarıyla tamamlayarak puan toplayabilir ve seviye atlayarak yeni müziklerin kilidini açabilirsiniz. Müzik tutkunları için özel tasarlanmış eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı melodi ve müziğin yer aldığı onlarca zorlu parkur bulunmaktadır. Oyuna her hafta yeni bir müzik eklenmektedir. Toplamda 5 farklı zorluk derecesinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve keyif verici melodiler oluşturabilirsiniz.

Müzik oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Dynamix, milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.