Dynasty Legends, hikaye üzerinden ilerleyen rol yapma oyunlarından sıkılanlar için en iyi alternatiflerden biri. Stratejiden uzak savaşmaya odaklandığınız, etrafınızı saran farklı türde düşmanları tek bir vuruşla indirebildiğiniz süper sürükleyici bir rpg. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan yapım, türünün en iyisi.

Kahramanların ön plana çıktığı rol yapma oyunlarında genelde iyi taraf ve kötü taraf vardır, birini seçer ve mücadele başlarsınız. Dynasty Legends’da dünyayı kötülerin elinden tek başınıza kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bire karşı binlerce düşmanla savaştığınızı hayal edin… Sadık evcil hayvanlar dışında yanınızda sizinle savaşacak hiç kimse yok. Etrafınızı saran onlarca, yüzlerce hatta binlerce kötüyü tek başınıza cehenneme sürüyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere yerine geçtiğiniz karakterler çok özel. Her birinin kendine özgü savaş stili var. Geliştirilebilir karakterlerin bir özelliği de; diledikleri an Tanrı veya Şeytanın gücünü alabilmeleri.