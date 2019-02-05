eAfad uygulaması, Türkiye'deki son depremleri anlık olarak görebilmenizi sağlıyor.
eAfad uygulaması Türkiye ve çevresindeki son deprem bilgisini iOS cihazlarınızdan sizlere sunuyor.
Yerkabuğundaki kırılmalar sonucunda ortaya çıkan titreşimlerin yayılmasıyla oluşan depremler, ülkemizde de sık sık yaşanmaya devam ediyor. Büyük ve küçük şiddette meydana gelen depremler, geçmişte büyük hasarlara neden olacak şiddetlerde yaşanmıştı. eAfad uygulaması, Türkiye’deki ve yakın çevresindeki son depremleri detaylı bir şekilde sizlere sunuyor.
Harita üzerinden nerelerde deprem olduğunu anlık olarak görebilmenize olanak tanıyan eAfad uygulamasında, depremin şiddetine göre belirlenen renkleri de takip edebilirsiniz. Depremin meydana geldiği tarih ve saat, merkez üssü, şiddeti ve derinliğini sizlerle paylaşan uygulamada bulunduğunuz şehir ve başka şehirler için de son depremlerin anlık bildirimlerini alabiliyorsunuz. Bunun yanında, sadece şiddeti 3.5 ve üzeri olan depremlerin bildirim olarak gönderilmesini seçebileceğiniz eAfad uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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