eAfad uygulaması Türkiye ve çevresindeki son deprem bilgisini iOS cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Yerkabuğundaki kırılmalar sonucunda ortaya çıkan titreşimlerin yayılmasıyla oluşan depremler, ülkemizde de sık sık yaşanmaya devam ediyor. Büyük ve küçük şiddette meydana gelen depremler, geçmişte büyük hasarlara neden olacak şiddetlerde yaşanmıştı. eAfad uygulaması, Türkiye’deki ve yakın çevresindeki son depremleri detaylı bir şekilde sizlere sunuyor.