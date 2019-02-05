Earthquake uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan tüm dünyadaki son depremleri takip edebilirsiniz.

Yerkabuğunun hareketleri sonucunda oluşan deprem hareketleri, ülkemizde de sıklıkla yaşanan doğal afetlerden biri. Her ne kadar hissedilmese de küçük ölçekli depremler sürekli olarak tüm dünya üzerinde yaşanmaya devam ediyor. Earthquake uygulaması da son depremler den anlık olarak haberdar olmanızı sağlayan bir deprem takip uygulaması olarak öne çıkıyor.

Seçtiğiniz ülkeye göre, gerçekleşen tüm depremleri sizlere sunan Earthquake uygulamasında depremlerin tarih ve saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Harita üzerinde de depremleri takip edebilmenize olanak tanıyan Earthquake uygulamasında tsunami tehlikeleri de anlık olarak görüntülenebiliyor. Depremleri anlık bildirim olarak alabileceğiniz Earthquake uygulamasında ülke ve büyüklük filtrelerini kullanarak anlık bildirimleri almaya başlayabilirsiniz. Eğer siz de son depremleri takip etmek istiyorsanız, Earthquake uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.