Easter Eggs 3D, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda zorlu bulmacaları olan bir mobil bulmaca oyunu olan Easter Eggs 3D, telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm zolukların üstesinden gelmelisiniz. Yumurtaları boyayarak ilerleyebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabilyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Easter Eggs 3D mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda zekanızı sınayabiliyorsunuz.

Easter Eggs 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.