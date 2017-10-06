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Eatto 1.0.1 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
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  4. Eatto - iPhone İçin Alışveriş Listeleri, Yemek Tarifleri Uygulaması

Eatto

1.0.1
ios
Eatto
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Alışveriş listeleri hazırlayın, paylaşın, yemek tariflerine göz atın.

Eatto, sosyal tabanlı yemek tarifi ve listeler uygulaması olarak iOS platformunda öne çıkıyor.

Ailenizle veya arkadaşlarınızla düzenlediğiniz partilerde, özel günlerde, kamp ve piknik günlerinde veya ofise - ev ihtiyaçları için liste hazırlarken yardımcı olan, aynı zamanda yemek tarifleri de sunan tek mobil uygulama Eatto. Alındı, alınmadı, unutuldu, kim alacaktı? gibi sorunları tamamen ortadan kaldırıyor uygulama. Her türlü sosyal listenizi oluşturup dilediğiniz kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Daha da güzeli söyleyeyim; Organizasyonda nasıl bir liste hazırlayacağınıza karar veremediğiniz vakit Eatto’nun önerilenler listesi yardımınıza koşuyor.

Eatto’nun yapılacaklar listesinin yanı sıra yemek tariflerini de beğeneceğinizi düşünüyorum. Ünlü şef, gurme, blogger’lar ve yemek yapmaya hevesli kişilerin birbirinden leziz tarifleri bu uygulamada. Global bir uygulama olduğundan sadece Türk değil, yabancı mutfakların lezzetlerini deneme şansınız oluyor. Yemek tariflerinin hem yazılı hem de videolu olarak yayınlanması tariflerin daha kolay uygulanabilmesi açısından güzel olmuş.

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