Echo of Phantoms, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Rol yapma oyunu sevenlerin beğenerek oynayabileceği türden bir oyun olan Echo of Phantoms, mitolojik figürllerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Oyunda kendi takımınızı kontrol ediyor ve rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Masalsı içerikleri ve renkli görselleriyle de ön plana çıkan Echo of Phantoms, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun. Sıralama tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda kaliteli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Oyunda karakterlerinizi özelleştirerek daha renkli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Ticaret sistemiyle de sahibi olduğunuz bazı itemleri satabiliyorsunuz.

Echo of Phantoms oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.