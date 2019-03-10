Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynan Eco City, sıfırdan bir şehir kurabileceğiniz ve çeşitli üretim faaliyetleri yapabileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ile dikkat çeken ve oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, her ayrıntısıyla tek tek ilgileneceğiniz bir şehir inşa etmek ve bu şehri geliştirerek metropol haline getirmektir. Şehirde hayvancılık ve tarımla ilgili tesisler kurabilir ve organik gıdalar üretebilirsiniz. Çeşitli bina ve iş yerleri kurarak şehri geliştirebilirsiniz.

Yeşil çevre ve doğal yaşam konularından ilham alınarak hazırlanmış bu oyunda amaç, organik gıdaların ve doğal yaşam alanlarının yer aldığı sıra dışı bir şehir inşa etmek ve bu şehri geliştirmektir. Sizde bu oyun ile hayalinizdeki şehre sahip olabilir ve yeni bir deneyim kazanabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan da sorunsuz bir şekilde indirebileceğiniz Eco City, Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak sunulan eğlence dolu bir oyundur.