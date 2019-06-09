Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Egg, onlarca farklı yumurta arasından dilediğinizi seçerek çeşitli görevler üstleneceğiniz ve yumurtların bakımını üstleneceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yumurtanızın yemeğini yedirerek onu düzgün bir şekilde beslemek ve gelişmesini sağlamaktır. Oyunda yer alan canlı karakterlerinin tamamı yumurta şeklindedir. Sadece domuzlar ve yaratıklar normal şekildedir. Yumurtalarınızı geliştirerek güçlü bir hale getirmeli ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumalısınız. Oyunda çeşitli görevler üstlenebilir ve görev aralarında bazı minik oyunlar oynayabilirsiniz. Bu sayede puan toplayabilir ve yumurtanızın ihtiyacı olan besinleri satın alabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Egg, ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur. Sizde bu oyun ile onlarca yumurta arasından dilediğiniz seçebilir ve çeşitli görevler üstlenebilirsiniz.