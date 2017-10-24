iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Eggon mobil oyunu, ejderha üzerinde süper kahramanınızı seri bir şekilde yöneterek düşmanların kaleye ulaşmasını engelleyeceğiniz heyecan dolu bir aksiyon oyunudur.

Eggon mobil oyununda temel amacınız savunma yapmak olacak. Ancak “en iyi savunma hücumdur” ilkesini birebir uygulayan oyunda kaleyi savunmak için düşmanlara saldırmanız gerekmekte. Yani savunma için saldırı şart. Kılıç ve ok gibi çeşitli araçlarla saldırıya geçeceğiniz oyunda üzerinde dolaştığınız ejderhayı da geliştirmeniz mümkün. Zira kaleye doğru hızla ilerleyen düşmanları etkisiz hale getirmek için hızlı bir ejderhaya sahip olmak size avantaj sağlayacaktır.

Oynanış açısından usta olmanız gereken nokta kesinlikle yön tuşları olmalı. Hızlı davranmanız gereken oyunda kaleye en yakın düşmanları temizlemek zaman kazanmanız adına etkili olacaktır. Beceri ve stratejiyi de içeren Eggon mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve bu heyecan tufanına hemen katılabilirsiniz.