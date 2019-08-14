Ekşilik uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan Ekşi Sözlük portalını reklamsız olarak kullanabiliyorsunuz.

Sözlük portallarının atası olarak bilinen ve artık internette bir arama yaptığımızda ilk başvurduğumuz sitelerden biri olan Ekşi Sözlük portalını, iPhone ve iPad cihazlarınızdan reklamsız olarak kullanmak istiyorsanız, ekşilik uygulamasını kullanabilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıcı arayüzü sunan uygulamada gece, gündüz ve klasik olarak 3 farklı tema seçeneği sunuluyor. Rahat bir okuma deneyimi için kişiselleştirilebilir font seçenekleri de bulunan ekşilik uygulamasında başlık engelleme, entry silme ve düzenleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Tek elle rahat kullanım için uygun tasarım sunan ekşilik uygulamasında entry kaydırarak kullanıcı engelleme, entry ekran görüntüsü paylaşma seçenekleri de bulunuyor. Tamamen reklamsız olarak kullanabileceğiniz ve kullanıcı girişi yaparak başlıklara entry yazabileceğiniz ekşilik uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri