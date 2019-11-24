Canavar ordularına karşı mücadele ederek karanlık zindanlarda aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve esirleri kurtarmak için çaba sarf edeceğiniz Elemental Dungeon, macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici aksiyon müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kare bloklardan oluşan karanlık zindanlarda savaşarak canavarları etkisiz hale getirmek ve zorlu görevler üstlenerek esirleri özgürlüklerine kavuşturmaktır. Ölümcül savaş aletleri ve ilginç özelliklere sahip karakterler eşliğinde düşmana diz çöktürebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde canavarlara karşı kullanabileceğiniz kılıç, balta, ok, alev topu, sihirli değnek ve çeşitli büyüler yer almaktadır. Ayrıca ilginç özelliklere sahip onlarca farklı savaş kahramanı bulunmaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek zorlu görevler üstlenebilir ve maceraya doyabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Elemental Dungeon, 500 binden fazla oyuncunun beğenisini kazanan kaliteli bir oyundur.