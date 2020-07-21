Elementlerle farklı dönüşümler meydana getirip, karşına çıkan bulmacaların üstesinden gel! Elementleri birleştir, dönüştür ve parçala! Zincirleme dönüşümlerle puanını katla ve seviyeni yükselt.

Elementlerin tablodaki dizilimlerini kontrol ederek bulmacayı açığa çıkarın ve puanları toplayın. Her yaştan insan için zihin jimnastiği etkisi yaratan Elementis, öğrendikçe derinleşen yapısıyla dengeli bir zorluk sunuyor.

Simyanın doğal sihri eşliğinde evrenin bilinmeyen köşelerine uzanan bir yolculuğa hazır mısın? Öğeleri birleştirerek bütüne ilerleyin ve bulmacaları çözümleyin. Elementlerin gücü senin kontrolünde. Daha önce hiçbir eşleştirme oyununda olmadığı kadar kombinasyonla elementlerin hakimi ol.