Gayrimenkul arayışınızda sizleri ilan sitelerinde vakit kaybetmekten kurtaran EmlakCep uygulamasını iOS cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Yeni bir girişim olan ve gayrimenkul talep uygulaması olarak öne çıkan EmlakCep uygulaması, ihtiyaçlarınıza uygun gayrimenkullerin detaylarını paylaşarak nokta atışı ilanlara ulaşmanızı sağlıyor. 10 bini aşkın gayrimenkul danışmanı nın yer aldığı EmlakCep uygulamasında, yatırım amaçlı veya oturmak amaçlı aradığınız evlerin konum, fiyat, özellik ve diğer detaylarını paylaşarak danışmanlar tarafından tavsiyeler alabiliyorsunuz.

Paylaştığınız ilanlara yayında olan veya henüz yayınlanmamış ilanları sizlere sunan EmlakCep uygulamasında, ilginizi çeken ilanlar olduğunda ilgili gayrimenkul danışmanıyla iletişime geçebiliyorsunuz. Emlakçılar için de kolay ve etkili bir müşteri takip arayüzü sunan EmlakCep uygulamasında, hareket halinde olsanız bile taleplere yanıt verebilmeniz mümkün hale geliyor. Siz de ilan ilan gezmeden, nokta atışı ilanlara ulaşmak istiyorsanız EmlakCep uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.