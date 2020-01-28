Emma's Adventure

Hey maceracılar, California'ya hoş geldiniz. Burada zengin ve tehlikeli toprakları keşfedecek ve köylü kızı Jim, Gold Miner ve Emma ile birlikte kendi çiftliklerinizi, şehrinizi inşa edeceksiniz. Bildiğiniz gibi ne kadar dikkatli olursanız olun, altın madenciliğinde tehlike olabilir.

Altın avı. Şimdi oyuna girelim ve bu muhteşem ülkede vadi, çöl ve kar alanı boyunca efsanevi bir maceraya başlayalım. Hadi şehrin üstesinden gelip nadir bir hazine bulmaya çalışalım. Kendi şehrinizi eşsiz binalar ve dekorasyonlarla inşa edin. Kaliforniya'nın sırlarını keşfetmek için her türlü zorluğu tamamla.

Hayvanları tutabileceğiniz ve mahsul yetiştirebileceğiniz kendi çiftliklerinizi kurun. Gizemli topraklardaki macera sırasında garip insanlarla ve etkinliklerle tanışın